Napoli Est: potature «fai da te» e maltempo, danni agli alberi senza manutenzione

Non si fermano le potature «fai da te». Un vero e proprio danno per il patrimonio verde della città che già soffre per la mancanza di manutenzione ordinaria e per eventi meteorologici particolarmente violenti. A intervenire, in molti casi, sono i residenti stessi e non il personale autorizzato dall'amministrazione comunale.

Una circostanza in tal senso è avvenuta in via Enrico Forzati a Barra, quartiere della zona orientale di Napoli. Lo scorso 18 settembre - ovvero il venerdì che precedeva i giorni delle elezioni regionali e del referendum - diversi uomini sono intervenuti per la «capitozzatura» di alcuni platani nello spazio verde a ridosso delle palazzine del rione Forzati. Oggi il servizio “Verde della città” del Comune di Napoli specifica di non aver mai autorizzato «interventi di drastica potatura [...] né di essere a conoscenza degli autori dell'intervento». Il medesimo servizio comunale ha, quindi, inviato la nota alle forze dell'ordine così da individuare e identificare i responsabili partendo dalla targa di un mezzo pesante utilizzato quel giorno per la raccolta di rami e fogliame e fotografato da un cittadino che ha poi segnalato l'anomala circostanza ai vari organi competenti. L'organo competente sul verde richiama l'ordinanza sindacale 1243 del 2005 con la quale è stata introdotta una severa salvaguardia degli alberi cittadini. Nessuna notizia sull'intervento in via Forzati nemmeno da parte della municipalità di Napoli Est dalla quale specificano di non avere a disposizione uomini e mezzi adeguati per operazioni del genere e che comunque la competenza per gli alberi oltre una certa altezza resta in capo all'amministrazione centrale.

Ha tutte le caratteristiche di un intervento “spontaneo”, invece, quello eseguito in via Italo Calvino a Ponticelli. Nello spazio verde in prossimità dell'ufficio postale e a ridosso delle abitazioni sono stati tagliati diversi alberi. Meraviglia e stupore da parte di molti cittadini della zona per l'incisività dei tagli subiti dai diversi esemplari.

Sono numerosi gli alberi dei quartieri della zona orientale di Napoli che necessitano di manutenzione straordinaria. Il maltempo degli ultimi giorni ha ulteriormente danneggiato molti esemplari, alcuni dei quali abbattuti da vento e pioggia e rimossi per evitare situazioni di pericolo ai cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA