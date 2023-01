Napoli, recupero dell'ex Manifattura Tabacchi: tre giorni di super-lavori

Tre giorni di super-lavori a Napoli Est per il recupero dell'ex Manifattura Tabacchi in via Galileo Ferraris. Alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire a operai e mezzi di lavorare a ridosso del complesso del quartiere Gianturco di cui da tempo si attende la rigenerazione.

In particolare, la società CDP Immobiliare, proprietaria degli spazi, dovrà eseguire in via Galileo Ferraris alcuni saggi per la realizzazione di opere relative al piano di recupero dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi. Dopo una riunione e un apposito sopralluogo la Municipalità di Napoli Est, recependo le richieste di altri uffici del Comune di Napoli, ha stabilito di istituire un divieto temporaneo di transito veicolare nelle rampe di via Generale Francesco Sponzilli e via Stefano Giliberti che immettono in via Galileo Ferraris (direzione Napoli centro). Il dispositivo di traffico sarà attivo dalle ore 19 dell’11 gennaio alle ore 6 del 12, dalle ore 19 del 12 gennaio alle 6 del giorno successivo e dalle ore 13 alle 17 del 13 gennaio stesso.

La Manifattura Tabacchi di Napoli Est, che si estende per 133mila metri quadrati, ha cessato l’attività produttiva nel 2002. Una parte del complesso ospita residenze universitarie per 180 posti letto, parcheggi e alcuni uffici. La CDP Immobiliare - società interamente partecipata da Cassa depositi e prestiti, proprietaria dell’area - cura il progetto di recupero e trasformazione del complesso di Giantuco che prevede la realizzazione di un quartiere integrato con funzioni prevalentemente residenziali, terziarie e commerciali, servizi pubblici e grandi spazi verdi.

Il progetto, in particolare, recupera i manufatti di maggior pregio dell'ex sito industriale e prevede la demolizione degli edifici privi di interesse storico-architettonico. In sostituzione di questi ultimi sorgeranno nuovi edifici: quelli con funzioni residenziali per 65mila mq, 20mila a scopo commerciale. Diecimila metri quadrati saranno destinati all’Università e uno spazio di 14mila agli operatori del terziario. Spazi anche per un'area spa/fitness e un hotel.