Napoli Est, riapre il centro anziani di San Giovanni dopo i lavori urgenti

Riaperto il centro anziani di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. La struttura, chiusa da tempo per inagibilità e poi per lavori, è stata riconsegnata questa mattina ai residenti con una iniziativa che ha visti presenti il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della VI Municipalità Sandro Fucito.

Il bene comunale in viale 2 giugno è stato interessato da interventi urgenti per 128mila euro utili alla messa in sicurezza. Le risorse, messe in campo dal Comune di Napoli con una delibera di aprile 2022, sono risultate fondamentali per ripristinare sicurezza e decoro nei locali che per anni sono stati inutilizzabili. La chiusura di questo e di altri centri anziani in città, infatti, era arrivata con le restrizioni per la crisi sanitaria del Covid decise a marzo del 2020 e valide per diversi mesi. Successivamente ci si è resi conto che la struttura di San Giovanni a Teduccio era stata interessata da pesanti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura che rischiavano di provocare importanti danni ai locali sottostanti. Di qui la decisione di intervenire in estrema urgenza: in particolare, i lavori appena ultimati hanno riguardato i solai di copertura, gli impianti elettrici e i manufatti pluviali.





Il centro viene così restituito agli anziani della zona di Taverna del Ferro - quella delle palazzine del Bronx - e non solo. Lo spazio, posizionato nell'edificio a ponte proprio a ridosso del murales dedicato a Maradona, potrà accogliere decine di persone per attività ricreative e di intrattenimento. Sarà aperto dal lunedì al venerdì fino alle ore 15. Intanto la Municipalità di Napoli Est, come evidenzia il presidente Sandro Fucito, lavora per estendere l'orario di apertura che al momento è limitato al primo pomeriggio per la carenza di personale.

All'inaugurazione di questa mattina a San Giovanni a Teduccio hanno preso parte, oltre Manfredi e Fucito, anche gli assessori e consiglieri municipali e comunali insieme ad alcuni cittadini.