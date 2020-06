Napoli Est piene di microdiscariche: rimossi quintali di rifiuti dalle strade

Ultimo aggiornamento: 20:37

È iniziata oggi la rimozione della grande quantità di rifiuti in via Mario Pomilio a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Dopo le continue richieste da parte dei residenti, gli operatori dell’azienda comunale Asìa Napoli sono intervenuti per prelevare i rifiuti scaricati illecitamente che avevano creato una vera e propria discarica a cielo aperto. L'altro intervento è stato effettuato a Barra a ridosso della Motorizzazione Civile.in via Mario Pomilio sono stati prelevati diversi quintali di scarti provenienti da lavori edili e altri materiali speciali che hanno costi di smaltimento molto alti. Siamo esattamente a ridosso della stazione della Vesuviana ‘Vesuvio De Meis”. Un punto particolarmente interessato dal fastidioso fenomeno degli sversamenti abusivi. In più occasioni sono stati dati alle fiamme e ciò ha creato disagi e preoccupazione per la circolazione dei treni della linea Napoli-Sarno.Proprio per evitare situazioni di pericolo e disservizi al servizio ferroviario, l’EAV, che gestione la linea della Vesuviana, ha proposto alla VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) di installare una recinzione con pannelli metallici così da «rendere inaccessibile l'intera zona interessata da sversamenti abusivi». L’azienda regionale ha comunicato agli uffici municipali la propria disponibilità a realizzare, a proprie spese, l’opera installando anche un cancello carrabile. Si tratterebbe di rendere inutilizzabile lo spazio pubblico di circa cinquecento metri quadrati normalmente isolato e da anni utilizzato per scaricare rifiuti di ogni genere. Al momento non si conoscono eventuali sviluppi della richiesta presentata dall’azienda di trasporto regionale di cui si stanno occupando i tecnici di via Atripaldi.È particolarmente necessario realizzare misure per contrastare ulteriori sversamenti così da non vanificare lo sforzo logistico di queste ore da parte dell’Asìa Napoli i cui prelievi hanno costi altissimi proprio perché straordinari. Sono numerose le zone in cui sono spuntate micro-discariche: molte sono proprio a due passi da via Pomilio, come in via Curzio Malaparte e nell’area dall’altra parte dei binari. Situazioni difficili anche in via Argine e in via Mastellone a Barra. Nelle ultime ore è stata bonificata anche un'altra enorme discarica in Cupa Tierzo a Barra, a ridosso dell'edificio della Motorizzazione Civile. In questo punto erano state accumulate alcune tonnellate di guaine utilizzate per l'impermeabilizzazione dei solai. A terra anche elettrodomestici, ingombranti e altri rifiuti speciali.