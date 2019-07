C'era una volta Napoli Est: lo scheletro in ferro dell’ex scuola media di Ponticelli

Venerdì 26 Luglio 2019, 13:31

La bellezza e il degrado a Ponticelli viaggiano a pochi metri di distanza. È il caso dell’ex scuola Borsi: di quello che fino agli anni Ottanta era un istituto medio resta solo lo scheletro in ferro accanto al nuovo edificio. Quello che oggi frequentano i ragazzini del quartiere. Uno scheletro decadente e pericoloso per chi, con sforzo, potrebbe accedervi senza problemi. Basta solo scavalcare un muretto – come è stato fatto per anni dai senzatetto – o entrare dal cancello principale, per trovarsi in una giungla di ferro e cemento. Una “terra di nessuno” che fino a poco fa era anche piena di lastroni in amianto, raccolti e smaltiti solo grazie all’intervento della commissione ambiente del Comune di Napoli.«Fortunatamente questo tipo di problema è stato risolto – commenta Salvatore Palantra del comitato Porchiano bene comune – ma c’è ancora tanto da fare. La zona non è sicura per i bambini e per chi potrebbe entrare da un momento all’altro. È per questo che ci stiamo muovendo per chiedere interventi immediati e risolutivi che salvaguardino la salute dei cittadini».Proprio in questo senso, la commissione Ambiente guidata da Marco Gauidini, fa sapere che gli interventi non tarderanno ad arrivare. «Abbiamo convocato per martedì un tavolo tecnico per intervenire quanto prima – afferma Gauidini – Dopo oltre trent’anni questa struttura dovrà essere riutilizzata o abbattuta, di certo non potrà rimanere così. Questo è un territorio già complesso e con molti problemi, questa scuola non può continuare a generare degrado. Nei prossimi giorni, insieme con la municipalità e cittadini, troveremo la soluzione migliore per risolvere i problemi di questo edificio».