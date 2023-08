Napoli Est, sottopasso di Barra «dimenticato» tra pericoli e degrado

Il sottopasso pedonale di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, è in pessime condizioni. Le infiltrazioni d'acqua creano degrado e situazioni di pericolo per le numerose persone che quotidianamente lo usano per spostarsi da un punto all'altro del popoloso quartiere così da superare i binari della stazione della Vesuviana.

La struttura sottoterra è costantemente invasa da uno strato d'acqua che rende la pavimentazione scivolosa e, quindi, pericolosa. A peggiorare la circostanza è la presenza di melma e di rifiuti non raccolti come cartacce e residui di cibo. Condizioni che caratterizzano il sottopasso di via Egidio Velotti da diversi mesi. Difatti, come evidenziato da Il Mattino a inizio anno, il passaggio era stato interdetto all'utilizzo dei cittadini da parte dei vigili del fuoco proprio per gli evidenti pericoli.

Recinzione divelta dopo pochi giorni.

La struttura - di proprietà di EAV, ente che gestisce la Vesuviana - necessita di interventi utili a ripristinare sicurezza, igiene e decoro. Occorre mettere mano non soltanto alle costanti infiltrazioni d'acqua ma anche alla scarsità di illuminazione, agli imbratti dei vandali lungo le pareti e all'usura del manufatto che è stato dato in concessione all'amministrazione comunale così da garantirne l'utilizzo pubblico. «Eav farà i lavori e consegnerà definitivamente il sottopasso al Comune», ha scritto Umberto de Gregorio, amministratore unico di EAV, in un post Facebook lo scorso 28 giugno dopo aver svolto un sopralluogo a Barra.

Interventi per riportare decoro e igiene sono indispensabili anche per gli spazi esterni a ridosso del sottopasso e per l'area parcheggio a servizio della stazione di Barra che, ogni giorno, è utilizzata da migliaia di persone.