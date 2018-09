Napoli est, spari davanti la casa del boss Rinaldi: «È la risposta dei Mazzarella»

Lunedì 17 Settembre 2018, 22:52

Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi intorno alle 19.30 di stasera all’interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, roccaforte del clan Rinaldi. Alcuni uomini armati, stando alle testimonianze, sarebbero arrivati in sella agli scooter e avrebbero aperto il fuoco verso l’abitazione di Ciro Rinaldi, detto My Way, ritenuto a capo del gruppo criminale.La “stesa”, la seconda nel giro di poche ore, sarebbe la risposta a quella registrata nella notte tra domenica e lunedì in via Nuova Villa, a pochi metri, nella zona che sarebbe invece sotto il controllo del clan d’Amico, alleato coi Mazzarella. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.