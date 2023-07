Napoli Est, sicurezza nelle scuole: 800mila euro per la manutenzione di numerosi plessi

Infiltrazioni d'acqua, dissesti, pericoli e degrado rendono poco sicuri e accoglienti numerosi edifici scolastici della zona orientale di Napoli. Per assicurare spazi adeguati a studenti, docenti e personale si provvederà ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali per i quali ci sono a disposizione 790mila euro da spendere nel prossimo triennio.

La VI Municipalità - ente cui è affidata la cura degli edifici scolastici dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio - ha indetto la gara per affidare gli interventi attraverso la formula della procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo. Ai 600mila euro di lavori a base di gara si aggiungono i 48mila euro per lo smaltimento dei rifiuti, i quasi 10mila euro per la progettazione, altri 10mila per le indagini e altre risorse per le imposte.

Attraverso l'accordo quadro, che durerà trenta mesi, si mette mano alle scuole comunali e statali dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione dalle quali arrivano «continuamente numerose e pressanti richieste da parte dei dirigenti scolastici e responsabili di scuole comunali, inerenti interventi di manutenzione».

Di qui, l'urgenza di garantire la manutenzione periodica per il triennio 2023/2025 di ambienti, locali, bagni e impianti degli edifici scolastici così da «garantire la continuità delle attività didattiche». Con i lavori da affidare si risponde a una duplice esigenza: da un lato l’eliminazione repentina di situazioni che possono comportare pericolo e dall'altro il pronto intervento in caso di segnalazioni.

Per la manutenzione ordinaria ci sono a disposizione - annualmente e per i prossimi tre anni - 65mila euro per le materne, 60mila per le elementari e 60mila per le medie. Altri 70mila euro annui sono previsti per la manutenzione straordinaria degli edifici. La VI Municipalità ha competenza sugli edifici di tre istituti comprensivi a Barra, tre nel quartiere San Giovanni a Teduccio e altri sei a Ponticelli: ogni istituto ha diverse sedi in cui accoglie studenti e personale. A questi si aggiungono i diciassette edifici che ospitano gli asili nido e le scuole dell'infanzia.

Le risorse sono fondamentali per ripristinare igiene, decoro e sicurezza. Si potrà mettere mano, ad esempio, alle coperture delle strutture, alle verifiche dell'intradosso dei solai, degli intonaci ammalorati, alla sostituzione dei pluviali. Inoltre, si potrà lavorare per stuccatura, rasatura, pitturazione degli ambienti, sostituzione di corpi illuminanti, sistemazione infissi, rifacimento impianti, eccetera. L'appalto potrà comprendere anche le lavorazioni urgenti e le opere di manutenzione per adeguare gli spazi alle prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Intanto, si accelera per riqualificare gli spazi di alcuni plessi che ospiteranno gli alunni delle sei scuole che, dall'autunno, saranno interessate dai consistenti lavori di rigenerazione finanziati con le risorse del PNRR.