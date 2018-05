Napoli Est, un'altra stesa: spari tra la folla a San Giovanni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Maggio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:16

Ancora pistole, ancora stese e raid nella zona orientale. A San Giovanni i clan hanno dissotterrato l'ascia di guerra ed ora è conflitto aperto tra cosche rivali. La lunga serie di avvisaglie, sfociate in una allucinante impennata di violenza aggiunge alla sua lista l'ultimo grave episodio consumatosi l'altra sera all'interno del Rione Villa.Poco prima della mezzanotte in via Sorrento sono tornati i pistoleri che sfrecciano veloci come banditi d'altri tempi sugli scooter lanciati a folle velocità. Armi spianate tra la folla terrorizzata (a quell'ora il rione resta ancora molto popolato e trafficato); quewl rombo di motori a due ruote, ormai qui a San Giovanni, la gente ha imparato a conoscerlo. È l'avvisaglia più cupa che si sta per scatenare l'inferno di piombo. Il copione è stato rispettato anche venerdì sera lungo quella via Sorrento trasformata ormai nell'emblema di un'arena di camorra, tanto che tra i residenti la chiama «la strada della morte».