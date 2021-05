Napoli, un albero tra i rifiuti sversati in strada: micro-discariche a Ponticelli

Una magnolia tra i rifiuti depositati in strada. Accade nella rotatoria tra via Luigi Piscettaro e via Luigi Franciosa a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. L'albero, con tanto di chioma ancora fissata al tronco, ha tolto spazio ai cassonetti dei rifiuti indifferenziati che sono stati spostati sull'altro lato della carreggiata.

Difficile capire se l'albero sia uno di quelli piantati in strada e rimossi con interventi “fai da te”, ovvero non autorizzati, oppure se provenga da spazi privati. A terra sono stati depositati anche mobili, tapparelle, taniche in plastica, pezzi di legno, cartoni, lastre di vetro. Questo è uno dei numerosi punti del quartiere di Napoli Est interessati dal fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti. Una circostanza che costringe l'azienda comunale 'Asìa Napoli' a intervenire con operazioni straordinarie di prelievo e bonifica che hanno costi ulteriori rispetto al servizio ordinario. Molti dei rifiuti abbandonati prevedono iter di smaltimento specifici sia attraverso le isole ecologiche cittadine sia con il servizio di prelievo gratuito da parte dell'azienda pubblica. Altri ancora possono essere recuperati se correttamente conferiti negli appositi cassonetti.

È l’ennesima scena di degrado mette in ginocchio le strade del quartiere Ponticelli con micro-discariche che si creano quotidianamente ai piedi di cassonetti e campane.

L'inciviltà di alcuni residenti e passanti ha pesanti conseguenze sull'igiene e sul decoro di diverse zone - nel centro storico così come nei complessi di edilizia residenziale - dove la raccolta dei rifiuti mostra numerose falle, specie per la mancata estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta che riguarda soltanto alcune aree del quartiere.