Vandali nella scuola di San Giovanni: danni ai giochi dei bambini

Brutta sorpresa per maestre e alunni di una scuola di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli, che, nelle ultime ore, è stata "visitata" dai vandali. Rabbia tra genitori e docenti per il disordine e per i danni generati da ignoti nel bene comunale in zona Taverna del Ferro.

A essere interessato dal fatto è il nido "Il Laghetto" posto a ridosso di viale 2 Giugno e, in particolare, a ridosso dell'impianto sportivo degradato e pericoloso.

Al rientro in classe questa mattina le maestre hanno notato i danni nell'area esterna della scuola che quotidianamente è vissuta dai giovanissimi allievi per attività all'aperto. I vandali hanno approfittato del weekend per entrare illecitamente nello spazio del bene comunale e hanno creato danni agli attrezzi e alle giostre utilizzate dagli scolari. Gli ignoti hanno creato disordine anche tra gli strumenti utilizzati per curare le aiuole e rotto alcune installazioni realizzate dai giovanissimi insieme ai loro insegnanti.





«Siamo profondamente rammaricate per le condizioni in cui abbiamo trovato gli spazi esterni dell’asilo», hanno scritto le maestre attraverso il canale social in cui raccontano il lavoro quotidiano insieme agli allievi. Dalle foto pubblicate si notano gli elementi delle giostre capovolti e il disordine procurato dai vandali tra le varie attrezzature ludiche.

Un gesto inaspettato per tutti e che ha avuto ripercussione sulle attività dei piccoli che non hanno potuto utilizzare lo spazio esterno in attesa della messa in sicurezza. In merito i genitori fanno notare, altresì, la necessità di interventi di diserbo e pulizia del verde vista anche la prossimità di giornate calde così da assicurare decoro e sicurezza ai loro figli e al personale. Intanto sperano che possano essere prese azioni per tutelare la scuola dai delinquenti.