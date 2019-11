Napoli Est, l'asfalto si sbriciola: voragine e traffico in tilt in via delle Repubbliche Marinare

Il maltempo delle ultime ore ha procurato diversi danni in città, e non solo alle scuole. Sembra essere legata proprio alle pesanti piogge la presenza della voragine comparsa nel mezzo della carreggiata di via delle Repubbliche Marinare, asse viario di primaria importanza per la periferia orientale della città.

Il manto della carreggiata ha ceduto per diversi centimetri nel tratto di strada all'altezza con l'incrocio con via Sesto Fiorentino. Dopo la segnalazione dei residenti e degli autisti, la polizia municipale e la protezione civile del Comune di Napoli hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area inibendo la semicarreggiata sinistra in direzione San Giorgio a Cremano. É stata posta una rete arancione per evitare pericoli ai pedoni e ai numerosi veicoli che utilizzano la strada: l'area transennata, e quindi inibita al traffico veicolare, è abbastanza ampia perché si teme possano verificarsi altri cedimenti del manto. Per questo importante dissesto si attende, dunque, un intervento risolutivo già nelle prossime ore anche in considerazione dello scorrimento costante di veicoli dalla periferia orientale verso i comuni confinanti, e viceversa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non va meglio a Ponticelli. Nessuno è intervenuto in via Immacolata Concezione, nel cuore del centro storico, per la grossa buca generatasi nella carreggiata da diverse settimane. Inascoltate le richieste e le puntuali segnalazioni dei residenti che già da tempo hanno evidenziato il costante cedimento della strada. Le scorse settimane il dissesto fu recintato in attesa di un intervento risolutivo: al momento la rete arancione è stata divelta e la strada è tornata nuovamente utilizzabile dal veicoli. Il passaggio di pedoni e dei mezzi aumenta il rischio di ulteriori cedimenti. A ridosso ci sono diversi palazzi e alle spalle c'è il garage a servizio delle palazzine popolari.