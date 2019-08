Napoli, estorce la pensione al padre per comprare della droga: arrestato

Estorce la pensione al padre per comprare della droga, arrestato dai carabinieri della Stazione di Ponticelli, a Napoli, un 33enne, del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione, aveva aggredito, insultato e minacciato il padre convivente 62enne poiché pretendeva denaro per acquistare stupefacenti. I militari, intervenuti su impulso di un familiare della vittima, hanno trovato il 33enne in stato di agitazione. Il padre, terrorizzato, era costretto dal figlio al silenzio. Sotto minaccia gli ripeteva di non parlare, di non raccontare cosa fosse accaduto. Non voleva che la verità affiorasse. Reagendo con violenza all'intervento dei carabinieri, il 33enne ha provato a colpire il padre con una testata e per questo è stato bloccato e poi arrestato.



In caserma i militari hanno raccolto la denuncia del 62enne. Sono così emersi numerosi episodi di maltrattamenti, tutti con lo stesso comune denominatore: richieste di denaro per procurarsi droga. Ogni mese e per più di un anno, l'anziano è stato obbligato a consegnare al figlio l'intera pensione. Il rifiuto gli costava percosse e umiliazioni. Da quanto ricostruito il 62enne era costretto a rimanere chiuso in casa, senza possibilità di avere contatti con l'esterno poiché chiavi e telefono gli erano stati confiscati. Dopo le formalità di rito, il 33enne è stato consegnato al carcere di Poggioreale.

Domenica 11 Agosto 2019, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA