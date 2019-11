I carabinieri della stazione di Qualiano hanno rintracciato e arrestato tre persone già note alle forze dell'ordine, in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Il primo, un 44enne del posto, dovrà scontare in carcere la pena di 2 anni di reclusione per il reato di estorsione commesso a Villaricca il 19 gennaio del 2017. Ai domiciliari, invece, un 46enne che sconterà 4 mesi di reclusione per violazioni alle prescrizioni imposte dal foglio di via obbligatorio a cui era vincolato. Anche per un 57enne è scattata la detenzione domiciliare. Ritenuto responsabile del reato di contraffazione di cd e dvd, l'uomo sarà recluso nella sua abitazione per 1 anno e 2 mesi.

