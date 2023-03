Napoli, estradato dalla Grecia 23enne arrestato per tentato omicidio a gennaio

Dovrà rispondere di tentato omicidio in concorso, detenzione e porto abusivo di arma. E ancora di lesioni personali, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

In manette, Ciro Marrazzo, 23enne di Napoli, in esecuzione di un provvedimento emesso lo scorso gennaio e che vide tra gli altri indagati Nicola e Ciro Minieri e Mario Giarnieri.

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli eseguirono il 26 gennaio scorso un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea.

Marrazzo era detenuto all'estero, in un penitenziario in Grecia e il provvedimento non gli fu applicato. Fino ad oggi.

Grazie all'accoglimento della richiesta di estradizione, il 23enne è rientrato in Italia con un volo atterrato sulla pista dell'aeroporto di Fiumicino. I militari lo hanno preso in consegna e lo hanno portato nel carcere di Civitavecchia.