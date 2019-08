Martedì 27 Agosto 2019, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La smorfia non tradisce mai. Dopo l'evasione del polacco dal carcere di Poggioreale nelle ricevitorie hanno iniziato a interpretare numericamente l'episodio. In via Giordano Bruno, nella ricevitoria tabaccheria di Salvatore e Nino Mele, hanno tirato fuori tre numeri: 9 (l'evasione), 44 (i cancelli) e 57 (il detenuto). E sulla ruota di Napoli, chi ha seguito il consiglio, ha vinto un ambo da terno. Sono usciti infatti nell'estrazione di questa sera 9-57. Tutti a festeggiare, chi ha giocato; per gli altri ci sarà sempre un'altra occasione.