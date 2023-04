Napoli, evade dai domiciliari: arrestato 35enne

Stamattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Baffi, accertando che lo stesso, identificato per un 35enne di Giugliano in Campania, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, reati in materia di armi e lesioni personali aggravate.

Pertanto l'uomo è stato arrestato per evasione.