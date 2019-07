Un 48enne di via Pietro Trinchera è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per evasione e false attestazioni sull’identità rese a un pubblico ufficiale. Michele Dionisio è stato notato dai militari mentre camminava su via Santa Sofia. I carabinieri lo hanno fermato e gli hanno chiesto di indicare le sue generalità: l’uomo ha provato a fornirle false. Poi è fuggito per entrare in un palazzo, rincorso da un militare. Dionisio è corso su per le scale, si è chiuso in casa e si è messo in tenuta “comoda” per dissimulare l’evasione ma è stato tutto vano. Dopo poco i militari hanno bussato alla porta e, nonostante i suoi tentativi di non aprire, sono entrati, lo hanno riconosciuto e lo hanno arrestato. Portato in caserma, tramite gli accertamenti sulle impronte digitali è stata anche accertata la sua vera identità ed è emerso che era agli arresti domiciliari per spaccio quindi risponde anche di evasione. È stato giudicato con rito direttissimo e tradotto al carcere di Poggioreale.

Lunedì 1 Luglio 2019, 16:31

