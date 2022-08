Napoli, evade dai domiciliari e minaccia l'ex: arrestato

Vico della Pace, nel centro storico. Da qui è partita la richiesta di aiuto per le minacce subite dall'ex convivente. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati infatti da una donna che ha raccontato che l'ex compagno si era presentato sotto la sua abitazione, l’aveva offesa e aveva cercato di entrare in casa. Ma gli operatori lo hanno bloccato, al secondo tentativo, e identificato: il 46enne napoletano avrebbe dovuto essere, peraltro, agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. È stato arrestato per evasione ed atti persecutori.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Droga a Ponticelli, scoperto con 21 grammi di cocaina: arrestato... LA VIOLENZA Alika ucciso a Civitanova, Ferlazzo resta in carcere: «Chiedo... LA VIOLENZA Napoli, senza fissa dimora gambizzato al Rione Traiano: la vendetta...