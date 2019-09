È evaso dagli arresti domiciliari ed è stato fermato con un biglietto di sola andata per Genova mentre attendeva l'autobus. Così è stata bloccata sul nascere la fuga di un 45enne di origini algerine e già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Stella. L'uomo, che era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per aver commesso reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai militari al corso Arnaldo Lucci, mentre era fermo in una banchina del terminal per autobus a lunga percorrenza. In mano aveva un biglietto di sola andata per Genova. Vistosi scoperto, l'algerino ha provato a fornire false generalità, con la speranza di ingannare i carabinieri. Ma non ha funzionato ed ora il 45enne è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Lunedì 16 Settembre 2019, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA