Napoli, evade dai domiciliari fingendosi rider

In via Pontecorvo i vigili urbani napoletani hanno notato un rider fermo all’incrocio che, alla loro vista, è ripartito velocemente nel tentativo di eludere il controllo. Durante l'inseguimento, l’uomo ha accelerato la marcia, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, fino a quando, in via Salvator Rosa all’angolo con via Santa Monica, il 44enne napoletano è stato bloccato e trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Non solo. Ipoliziotti hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e che lo scooter su cui circolava era stato rubato lo scorso 1° dicembre. Dunque, A.S è stato arrestato per evasione nonché denunciato per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e guida senza patente reiterata nel biennio.