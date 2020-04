Napoli, evade dai domiciliari e incappa nei controlli per il coronavirus: arrestato

È stato sorpreso dai poliziotti impegnati nei controlli per l'emergenza mentre in tutta fretta da via dei Volsci camminava verso via dei Reti, nel quartiere San Lorenzo. Agli arresti domiciliari, l'uomo è stato denunciato per evasione e riportato a casa.

Sempre ieri, gli agenti del commissariato Porta Pia, durante un servizio di controllo in piazzale Valerio Massimo, hanno arrestato un 39enne di Napoli in esecuzione di un ordine di carcerazione per rapina aggravata emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Varese. L'uomo deve scontare una pena residua di 4 anni.

