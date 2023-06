Napoli, evade dai domiciliari: arrestato dalla polizia

Ieri sera gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione dellla centrale operativa, sono intervenuti in via Cassiodoro per una segnalazione di una persona ferita.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato personale del 118 soccorrere un uomo, il quale, in evidente stato di alterazione, ha raccontato di essere stato stato aggredito da sconosciuti mentre era seduto su una panchina.

I poliziotti hanno accertato che lo stesso, identificato per un 42enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio a Posillipo dove è sottoposto agli arresti domiciliari per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto lo hanno arrestato per evasione.