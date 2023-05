Napoli, Quartieri Spagnoli: evade dai domiciliari e ruba un motorino, arrestato

Nella serata di venerdì 26 maggio, gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per una segnalazione di due persone che stavano spingendo un motociclo lungo la Scala di San Pasquale.

I poliziotti, arrivati in via Croci Santa Lucia al Monte, hanno notato i due uomini che, alla loro vista, hanno lasciato cadere a terra lo scooter per poi darsi alla fuga. Entrambi sono riusciti a dileguarsi ma gli operatori hanno riconosciuto uno di essi, sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Quest’ultimo poco dopo si è recato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato rintracciato. Inoltre, gli agenti hanno verificato che il motoveicolo che i due stavano spingendo era stato rubato poco prima a corso Vittorio Emanuele. Un 39enne napoletano è stato arrestato per evasione e tentato furto aggravato.