Ieri notte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Adriano un uomo accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti. Vincenzo De Gais, 48enne napoletano, è stato arrestato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.