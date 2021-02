Napoli, evade per raggiungere la fidanzata: ​tradito da una foto sui social

I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola, insieme a quelli di Albano Laziale hanno arrestato Giovanni Chirra, 37enne di Roma già detenuto ai domiciliari presso una comunità di Nola. Allontanatosi il 25 gennaio scorso dalla comunità senza alcuna autorizzazione – formalmente evaso – Chirra è stato rintracciato nel comune della provincia di Roma, nell’abitazione della fidanzata 29enne. A tradirlo, una foto postata sui social network dalla compagna stessa mentre erano insieme. Individuato, il 37enne è stato arrestato per evasione e ristretto in camera di sicurezza in attesa di essere tradotto al carcere.

