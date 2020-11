Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno fermato un’auto il cui conducente, un 45enne napoletano, è risultato positivo al Covid-19; per tale motivo, gli operatori lo hanno denunciato per aver violato l'isolamento obbligatorio e sanzionato perché il veicolo su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa, che quindi è stato sottoposto a sequestro.

Stanotte, inoltre, i poliziotti nel transitare in via Sanità hanno intimato l’alt a una persona a bordo di un’auto che circolava con i fari spenti e che, alla loro vista, si é data alla fuga; ne è nato un lungo inseguimento conclusosi in vicoletto San Gennaro dei Poveri dove l’uomo è stato raggiunto e bloccato; gli operatori hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per truffa.



A.T., 29enne napoletano, è stato denunciato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 e perché circolava con veicolo privo di copertura assicurativa e dei documenti di circolazione.

