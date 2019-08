Napoli, evasione da Poggioreale, la Questura: «È accusato di omicio e pericoloso»

Domenica 25 Agosto 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 17:13

Il detenuto evaso oggi dal carcere napoletano di Poggioreale è Robert Lisowski, cittadino polacco 32enne, arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli il 5 dicembre 2018 per omicidio.Sono in corso le sue ricerche da parte di tutte le forze di Polizia coordinate dalla Procura. Lisowski, fa sapere la Questura, è alto 1,80 circa, di corporatura magra, carnagione chiara, con capelli radi castano chiaro; al momento della fuga aveva la barba e un'andatura claudicante. L'uomo è da considerarsi pericoloso. Chiunque lo vedesse, dice la Questura, è pregato di contattare subito i numeri di emergenza e soccorso pubblico.Robert Lisowski, il 32enne polacco, era detenuto in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di Iurii Busuiok, muratore 36enne di origine ucraina, incensurato, il cui cadavere è stato trovato la sera del 1° dicembre 2018 in via Mario Pagano con evidenti segni di coltellate alla gola e al torace. Cinque giorni dopo Lisowski è stato individuato da personale della Squadra mobile e dai Carabinieri e sottoposto a fermo per omicidio aggravato. Al termine dell'interrogatorio è stato portato nel carcere di Poggioreale, dove è rimasto fino a questa mattina quando è riuscito a evadere scavalcando, con l'aiuto di una fune, il muro di cinta dal lato di via Francesco Lauria.