Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno controllato un uomo in via Ferdinando Manlio accertando che lo stesso, un 36enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e, pertanto, lo hanno arrestato per evasione.