Venerdì 23 Agosto 2019, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 13:39

Un 37enne agli arresti domiciliari è stato arrestato dai carabinieri di Napoli mentre si stava recando all'ufficio postale per cambiare un assegno. Si tratta di Giuseppe De Luca, del quartiere Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si è incamminato verso l'ufficio postale per cambiare un assegno ma a circa un chilometro dalla sua abitazione, i carabinieri della stazione Ponticelli l'hanno riconosciuto e fermato. I militari gli hanno ricordato quali fossero le prescrizioni imposte dalla misura e che il divieto di uscire dall'abitazione era in vigore. De Luca si è giustificato dicendo che aveva necessità di denaro e che non poteva attendere che il Tribunale lo autorizzasse ad uscire. Inevitabile l'arresto per evasione. Al termine del giudizio con il rito direttissimo è stato condannato a otto mesi ai domiciliari (pena sospesa).