Sabato 3 Novembre 2018, 10:07

In occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, i militari del I Gruppo Napoli e dei reparti dipendenti hanno sottoposto a controllo i numerosi venditori di fiori presenti sul territorio, soprattutto lungo le strade dei complessi cimiteriali del capoluogo partenopeo, dei comuni metropolitani e delle isole di Ischia e Capri, accertando nei confronti di otto venditori in forma itinerante l'assenza di alcun tipo di autorizzazione. È stata constatata, inoltre, un'accentuata irregolarità con riguardo al rilascio della prescritta documentazione fiscale: su 67 esercizi commerciali controllati, 52 esercenti, pari ad oltre il 78%, hanno omesso di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, ovvero, in diversi casi, di installare il misuratore fiscale. Nel corso dei controlli sono stati individuati due lavoratori totalmente «in nero».