Napoli, scoperta evasione fiscale da 36 milioni nel settore del commercio all'ingrosso

I funzionari dell'agenzia delle Accise, dogane e monopoli, in servizio all'ufficio delle dogane di Napoli 1, hanno scoperto un'evasione fiscale commessa da una società partenopea, operante nel settore del commercio all'ingrosso, per 36 milioni di euro di Iva con l'applicazione di sanzioni da un minimo di 43 milioni di euro a un massimo 87 milioni di euro.

Le indagini, scaturite da segnalazioni provenienti dai paesi membri, hanno permesso ai funzionari Adm del porto di Napoli di ricostruire il meccanismo utilizzato.

A fronte di acquisti di merce per un valore di circa 150 milioni di euro, la società non avrebbe provveduto alle previste dichiarazioni né ha effettuato le liquidazioni periodiche dell'imposta, classificandosi pertanto come evasore totale.