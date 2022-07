Evade dai domiciliari e gira in scooter senza patente: arrestato 43enne

Girava liberamente in scooter in via Ranieri senza casco e sprovvisto di assicurazione e patente quando una gazzella del nucleo radiomobile di Napoli lo ferma e nel tentativo di eludere il controllo fornisce delle false generalità smascherate in pochi minuti.

L'uomo infatti fuggitivo, dovrebbe essere agli arresti domiciliari nella sua abitazione di san Giovanni a Teduccio.

Il 43enne è stato arrestato e risponderà dei reati di evasione, false dichiarazioni a pubblico ufficiale guida senza aver mai conseguito la patente. È in attesa di giudizio.