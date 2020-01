Napoli, evaso preso alla festa di compleanno della fidanzata: la polizia si mimetizza tra gli avventori del locale

Si sono mimetizzati tra gli avventori di un bar di Napoli dove la sua fidanzata stava festeggiando il compleanno e quando si è presentato sono subito entrati in azione bloccandolo: così, alle prime ore di domenica scorsa, è finita la latitanza di Ervis Markja, 27 anni, evaso dal carcere di Carinola la notte tra il 25 e 26 maggio scorso, dopo avere segato le sbarre della sua cella insieme con Adriatik Geka, tuttora latitante.

A bloccarlo sono stati gli agenti del Nucleo Investigativo Centrale, coordinato dalla dottoressa Francesca Acerra e il Nucleo Regionale di Napoli. Markja, di nazionalità albanese, era detenuto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Geka, invece, per furto, lesioni personali e sequestro di persona.

L'evaso è stato arrestato in via Cesare Rossaroll, nei pressi del bar «Cafe de Paris». «Grazie all'intelligence del Nic regionale della Polizia penitenziaria - ha detto Ciro Auricchio, segretario campano dell'Uspp - è stata messa a segno un'operazione con la quale è stata dimostrata anche la capacità investigativa del Corpo. Gli agenti continuano a svolgere un lavoro inappuntabile, malgrado le difficoltà in cui sono costretti ad operare, fuori e dentro gli istituti penitenziari».

