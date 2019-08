Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, in transito su Corso Umberto I, hanno riconosciuto uno straniero già arrestato il 22 luglio ed il 25 agosto per evasione dagli arresti domiciliari che, alla vista della volante, ha tentato di nascondersi in una stradina laterale. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato Abdelhak Berkane, algerino di 38 anni, arrestandolo per evasione.

Sabato 31 Agosto 2019, 18:08

