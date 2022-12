Napoli, prosegue la campagna per Julian Assange: l'incontro domani

Dopo l’iniziativa molto partecipata svoltasi domenica scorsa in piazza Dante a Napoli prosegue l’attività di sensibilizzazione sulla vicenda di Julian Assange #freeassange con video, installazioni, incontri, mostre.

Venerdì 2 dicembre alle ore18.30 si terrà una mostra sulla vicenda Assange, con otto pannelli espositivi. Successivamente, l'incontro con Nagi Chiekh Ahmed, giornalista e mediatore culturale e Guido Piccoli, giornalista.

Previsto, inoltre, l'allestimento "La cella di Assange": uno spazio delle dimensioni della cella dove -dall'11 aprile 2019- è detenuto Assange nel Regno Unito presso la Prigione Belmarsh di Sua Maestà, prima per violazione dei termini della libertà su cauzione conseguente a controverse accuse di stupro della Svezia (poco dopo archiviate), e poi in relazione ad una sopraggiunta richiesta di estradizione fatta dagli Stati Uniti.

In ultimo ci sarà la proiezione di due video: “Hands Around Parliament for Julian Assange!” a cura di insuTV e, infine, “Julian Assange, processo al giornalismo” di Riccardo Iacona.