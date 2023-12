Voleva uccidere la sua ex fidanzata dopo che questa lo aveva lasciato. A evitare l'ennesima tragedia, però, ci hanno pensato i poliziotti del commissariato Vasto che, allertati dalla vittima e dalla sua famiglia, sono riusciti a fermare l'aspirante assassino prima che mettesse in atto il suo brutale proposito. L'episodio è avvenuto nel cuore di Napoli. In manette un 23enne accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Una brutta storia iniziata qualche ora prima quando il ragazzo, divorato dal rancore, aveva inviato dei messaggi vocali alla madre della sua compagna in cui minacciava esplicitamente di farle del male.

«Tua figlia ha finito di campare» ha urlato al telefono. Poco più tardi quindi si è presentato sotto l'abitazione della ragazza, una 22enne napoletana, con la chiara intenzione, secondo gli investigatori, di mettere in atto i suoi propositi. Fortunatamente, però, sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli agenti guidati dalla dirigente Manuela Marafioti che, dopo aver raccolto l'allarme arrivato dalla centrale operativa, hanno, immediatamente, bloccato l'uomo portandolo in commissariato. A coordinare l'indagine, il vice-ispettore Domenico Riccio. Poco dopo, dinanzi agli stessi poliziotti, si è presentata la ragazza che, dopo un'iniziale ritrosia, ha ricostruito l'intera vicenda. Una bruttissima storia iniziata circa cinque anni prima quando i due, poco più che adolescenti, avevano iniziato una relazione che, però, nel giro di poco tempo, a causa della gelosia del ragazzo, si era tramutata in un incubo. Le minacce, sempre più violente, avevano presto lasciato il posto alle aggressioni ma lei, ancora infatuata e convinta che la situazione potesse migliorare, si era sempre rifiutata di allontanarsi e interrompere la relazione.

Una decisione che, per quanto sofferta, era diventata inevitabile quando, ormai distrutta dalle violenze fisiche e verbali, qualche giorno fa aveva finalmente trovato il coraggio di dire basta. Una rottura che, però, aveva avuto come unico risultato quello di far cadere il suo ex in una voragine di rancore al punto da prendersela non solo con la ragazza ma anche con tutta la sua famiglia. Andati a vuoto i primi tentativi di ricucire il rapporto, Z.M., queste le iniziali del fermato, aveva deciso di passare alle vie di fatto. La ragazza, se non fosse stata sua non sarebbe stata di nessun altro. Per questo, al culmine dell'ira, aveva deciso di precipitarsi sotto la sua abitazione con l'intenzione di farle del male. Un intento preannunciato dai messaggi vocali carichi di rabbia che aveva inviato alla madre della sua ex.

La folle corsa a Napoli con l'ira che gli ottenebrava la mente si è interrotta solo dinanzi al portone del palazzo dove la ragazza vive con la sua famiglia. Ed è lì che lo hanno trovato e bloccato i poliziotti. Un'indagine lampo quella condotta dagli investigatori del commissariato Vasto che ha portato all'arresto in flagranza differita del 23enne grazie anche alla nuova normativa che permette di individuare condotte potenzialmente pericolose anche quando queste vengono poste in essere attraverso fotografie, per via telematica o, nel caso specifico, attraverso molestie e atti persecutori.