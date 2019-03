Mercoledì 27 Marzo 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aggredito un giovane in strada, in evidente stato di agitazione: gli agenti del Commissariato San Paolo e Bagnoli hanno arrestato Agonu Christophe Koblavi, togolese di 38 anni, con le accuse di aggressione e poi di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane ha chiesto aiuto al 113 perché in via Giustiniano, angolo viale Traiano, segnalando che un uomo di colore senza alcun motivo lo aveva spinto e strattonato mentre brandiva un bastone di metallo, Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo, ma appena hanno tentato di avvicinarsi l'immigrato ha lanciato contro di loro il bastone di ferro per poi fuggire verso via Mario Gigante dove è stato fermato. Qui ha aggredito i poliziotti, due dei quali hanno dovuto far ricorso a cure mediche.