Gli agenti della Polizia di stato del Commissariato Vicaria Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Carriera Grande a due persone a bordo di un’auto. L’uomo alla guida è riuscito a dileguarsi mentre il passeggero è stato bloccato; all’interno dell’autovettura è stato rinvenuto uno zaino contenente 4 panetti di hashish del peso di oltre 4 kg. I poliziotti hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente Elbaz Soufiane, marocchino 30enne già noto alle forze dell’ordine.

Giovedì 12 Settembre 2019, 16:29

