Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno trovato in strada, a terra e privo di sensi, un uomo ancora non identificato.

Si tratterebbe di un extracomunitario, probabilmente di origini nord-africane, con una ferita da taglio alla gola. L'uomo è stato portato all'ospedale Pellegrini in ambulanza ed è ricoverato in gravi condizioni.

Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia Stella in corso per chiarire dinamica.