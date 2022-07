Napoli, fa resistenza ai poliziotti: spacciatore 19enne arrestato

In piazza San Francesco a Capuana i poliziotti hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a un giovane che si è allontanato frettolosamente. Così sono intervenuti e, non senza difficoltà, hanno bloccato lo spacciatore, trovandolo in possesso di tre involucri con 9,15 grammi di eroina, 5 euro e un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 15 centimetri. Il 19enne della Tanzania con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

