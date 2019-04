Al via la nuova rotta Napoli-Bilbao operata da Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. Il nuovo collegamento per i Paesi Baschi (circa 15.000 biglietti in vendita) - è operato esclusivamente da Volotea a Napoli ed è disponibile 2 volte a settimana (martedi e venerdi). «Siamo felici di aver intensificato i nostri investimenti a Napoli, dove scendiamo in pista con la più ricca offerta a livello italiano. Siamo altrettanto orgogliosi di poter accorciare le distanze tra la Campania e i Paesi Baschi, inaugurando la nostra prima rotta verso la Spagna - afferma Valeria Rebasti Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. - Bilbao e Napoli sono due città che hanno molti punti in comune: entrambe ricche di fascino e storia, offrono una vita culturale ricchissima e, stagione dopo stagione, hanno conquistato un numero sempre più ampio di turisti».



«Con l'aggiunta di Bilbao, Volotea arricchisce l'offerta da Napoli di una destinazione che ha tutte le carte in regola per diventare una delle nuove mete preferite dai campani - afferma Margherita Chiaramonte, Business Aviation Development Director dell'Aeroporto Internazionale di Napoli. - Bilbao è una città accogliente e ricca di attrazioni culturali, come il Museo Guggenheim, e da oggi sarà facilmente raggiungibile grazie al nuovo collegamento diretto bisettimanale». Durante i prossimi mesi, Volotea opererà da e per Napoli circa 7.000 voli, pari a 930.000 posti in vendita, con un incremento di 140.000 posti aggiuntivi in Campania rispetto al 2018. Nel primo trimestre 2019, Volotea ha trasportato a Napoli 125.000 passeggeri, pari ad un incremento del 27% anno su anno. Ma non è tutto: il prossimo mese, Volotea celebrerà l'importante traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati a Napoli. Da Napoli è possibile decollare a bordo della flotta Volotea verso 22 destinazioni, 9 in Italia - Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste e Verona - e 13 all'estero - Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia e Bilbao (novità 2019) in Spagna.

Giovedì 18 Aprile 2019, 18:16

