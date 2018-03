Borse Louis Vuitton come vere: sequestrata la fabbrica del falso nel cuore di Napoli

Mercoledì 28 Marzo 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 10:26

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Napoli, nel quartiere San Lorenzo, una fabbrica abusiva al cui interno sono stati sorpresi operai intenti nella fabbricazione di borse contraffatte. La perquisizione dei locali, privi di uscite di emergenza e di areazione, ha permesso ai militari di rinvenire alcune borse già pronte per essere messe in vendita, migliaia di semilavorati e accessori, riproducenti una nota griffe, oltre a diversi sacchi contenenti scarti di lavorazione, tra cui cuoio, pelli e colle, pronti per essere smaltiti illecitamente nell'ambiente.Gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di riscontrare che nessuno dei presenti era titolare di una partita Iva nonché l'assenza di un contratto per il regolare smaltimento dei rifiuti derivanti dalla produzione. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un magnete sulla parte superiore del misuratore di energia elettrica che alimentava il funzionamento dei macchinari presenti, accertando un risparmio di spesa di circa il 78%. Al termine degli accertamenti, tre responsabili sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione, violazioni afferenti alla normativa ambientale e della sicurezza sul lavoro, furto aggravato di energia elettrica.