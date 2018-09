Napoli, c'è una scissione interna ai Giuliano dietro la nuova guerra tra i vicoli di Forcella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Settembre 2018, 08:00

A Forcella sembra essere tornati indietro nel tempo. I giorni dell'ira e le notti di sangue scatenate tre, quattro anni fa dalla guerra di camorra tra i Giuliano-Sibillo e i Buonerba tornano come un fantasma nero a terrorizzare i vicoli del centro storico. Ormai la gente non esce più, la sera, si evita persino di affacciarsi a balconi e finestre: non solo per evitare di beccarsi una pallottola vagante, ma anche perché «è meglio non vedere nemmeno», nel caso sfrecciassero i pistoleri delle stese o i sicari pronti ad uccidere il nemico di turno. Un coprifuoco imposto dal clima di terrore che si respira. Chi vive tra questi vicoli, chi conosce bene i protagonisti di questa nuova guerra in atto tra bande di giovanissimi pronti a tutto, sa che questi sono - e probabilmente continueranno ad essere - giorni difficili.