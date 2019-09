Il giallo dell'avvocato ucciso in Olanda: la faida per la droga invade Amsterdam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 20 Settembre 2019, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un avvocato olandese in carriera freddato in una tranquilla via di Amsterdam, un testimone chiave in un processo contro due narcotrafficanti marocchini che vacilla e la Dda di Napoli che guarda con sempre maggiore attenzione a quanto avviene nei Paesi Bassi. Sembra la trama di un giallo internazionale, ma è la cronaca di un’emergenza da tempo segnalata dal pool anticamorra napoletano. Quanto basta a spingere gli inquirenti partenopei a tenere alto il livello di guardia in relazione a due delitti consumati di recente ad Amsterdam, città che sembra diventata teatro di una sorta di regolamento di conti, in chiaro stile mafioso, anzi, camorristico.