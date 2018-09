Venerdì 14 Settembre 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera i Falchi della Questura partenopea hanno denunciato un minorenne di 14 anni per porto abusivo di un coltello a serramanico e una noccoliera.I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, transitando per via Cesare Battisti hanno notato uno scooter con a bordo due giovani.Il conducente delle scooter alla vista della polizia ha accelerato in direzione di via Medina per evitare un eventuale e probabile controllo. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati e a seguito del controllo hanno rinvenuto nelle tasche del 14enne un coltello a serramanico e una noccoliera che sono stati sequestrati. Il ragazzo è stato denunciato.