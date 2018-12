CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Dicembre 2018, 08:36

Un braccio di ferro che va avanti ormai da mesi, in modo silenzioso, rigorosamente sotto traccia. Da un lato, c'è la Procura di Roma che non ha dubbi su un presunto giro di corruzione all'interno degli uffici giudiziari del distretto napoletano; dall'altro, c'è il gip capitolino che replica di tutto punto: e boccia le conclusioni investigative, facendo leva sia sulla carenza della gravità indiziaria a carico degli indagati, sia sul metodo della Procura, a proposito dei tempi di iscrizione dei soggetti di volta in volta coinvolti.Ad infiammare la dialettica tra pm e gip, il caso del giudice napoletano Enrico Caria, per anni in forza alla fallimentare di Napoli, prima di passare a Santa Maria Capua Vetere e ancora a Napoli nord (da dove ha lasciato di recente l'ufficio per rivestire altri incarichi nel Tribunale di Bologna), finito al centro di un'inchiesta condotta dal pm romano Stefano Fava. Agli atti del fascicolo, anche decine di professionisti napoletani, tra cui docenti e presidenti di ordine, di volta in volta indicati come consulenti e inseriti in uno schema corruttivo che il gip romano ha completamente demolito. Un caso finito sulla stampa alcuni mesi fa, anche per lo spessore dei soggetti caduti sotto lo spettro investigativo, professionisti che ormai da qualche anno attendono la definizione di questa vicenda.