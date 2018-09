Falsi b&b ospitavano prostitute: trovati tre alloggi a Posillipo e Chiaia

Lunedì 24 Settembre 2018, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Nucleo Mobilità Turistica di Chiaia, nell’ambito dei controlli sulle strutture ricettive, hanno continuato a riscontrare gli annunci on line dei siti di prenotazione in bed & breakfast nonché delle pagine web che offrono incontri di natura sessuale.In particolare, è stato controllato Posillipo dove, in una casa vacanze abusiva, due ragazze invitavano i loro clienti per la consumazione di rapporti sessuali a pagamento. Il gestore, ben consapevole dell’attività delle ragazze, percepiva per l’uso della camera 400 euro a settimana ed è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione e i telefonini sottoposti a sequestro. Inoltre il titolare è stato sanzionato per casa vacanze abusiva ai sensi della L.R. n 17/2001 con un importo di 3.333 euro.Sempre in via Posillipo, in un appartamento è stata sorpresa una ragazza con un uomo che la “aiutava” nello svolgimento dell’attività di meretricio. Anche qui il telefonino è stato sottoposto a sequestro e il soggetto denunciato per favoreggiamento in concorso con altro uomo che faceva da garante per il fitto della casa nei confronti del proprietario.In pochissime ore è stato fatto un terzo intervento in prossimità di via Tasso dove due ragazze accoglievano clienti in una casa pubblicizzata come bed & breakfast. La casa è stata sottoposta a sequestro penale insieme ai telefonini e a un impianto di video sorveglianza. Sono in corso accertamenti per comprendere se il proprietario dell’immobile era a conoscenza dell’attività svolta traendone profitto.