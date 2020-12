Napoli, scoperto falso dentista mentre operava: è anche un evasore totale

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro, nel quartiere Soccavo a Napoli, uno studio medico abusivo presso il quale un finto dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione. In particolare, i finanzieri hanno sorpreso il sedicente medico che, privo di titolo di studio e della relativa abilitazione, forniva illecitamente le prestazioni.

Il denunciato è un 52enne di Napoli, colto sul fatto mentre effettuava una visita ad una paziente. Oltre che per esercizio abusivo della professione medica e violazione delle leggi sanitarie, il falso dentista è stato sanzionato anche per aver violato la normativa anti Covid poiché non aveva mai effettuato una sanificazione dei locali. Sequestrato lo studio dentistico, composto da un locale e da un laboratorio odontotecnico, peraltro non sanificati e in precarie condizioni igienico-sanitarie, e strumentazione medica di diverso genere, tra cui una poltrona da lavoro, attrezzature e materiale ad uso odontoiatrico, e decine di fiale di anestetici. La sua posizione è ora al vaglio delle Fiamme Gialle anche sotto il profilo fiscale, in quanto il soggetto è evasore totale, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi dal 2011.

