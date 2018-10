Scoperto un altro falso dentista nel Napoletano: la Finanza sequestra lo studio

Venerdì 26 Ottobre 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 11:09

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato a Pozzuoli uno studio dentistico abusivo. In particolare, la guardia di finanza ha eseguito un controllo presso uno studio di Pozzuoli, il cui titolare è risultato privo dei prescritti titoli abilitativi e delle relative autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio della professione medica nonché sconosciuto al fisco.Al termine dell'attività ispettiva, il locale è stato posto sotto sequestro unitamente all'attrezzatura chirurgica rinvenuta, agli arredi, a farmaci di vario tipo, alla strumentazione odontotecnica per piccole lavorazioni e/o riparazioni di protesi dentarie ed agli apparecchi dedicati alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici.Il titolare dello studio dentistico è stato segnalato all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica e nei suoi confronti sono altresì in corso accertamenti allo scopo di ricostruire compiutamente, anche sulla base della documentazione rinvenuta nel corso dell'intervento, i compensi da lui percepiti e non dichiarati al fisco.